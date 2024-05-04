Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів 24 Каналу, що такі підступні обстріли трапляються досить часто. Окупанти атакують не лише вантажівки, а й цивільний транспорт.

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Як Росія тероризує херсонців

Хлань повідомив, що росіяни контролюють безпілотниками дорогу з Херсона до Берислава. Автошляхом неможливо користуватися, навіть проїзд на деяких ділянках закритий. Адже окупанти скидають вибухівку з БпЛА просто на цивільний транспорт.

У населених пунктах Дар'ївка, Веселе та Козацьке, розташованих неподалік траси, також складно пересуватися. Російські безпілотники постійно перебувають у повітрі. Часто атакують людей, які їдуть на велосипедах чи автівках по сільських вулицях.

Вантажівки – взагалі ціль для окупантів. За їхньою логікою, вони перевозять зброю, тому намагаються попасти в будь-яку,

– сказав Сергій Хлань.

Де розташована траса Херсон – Берислав: дивіться на карті

Проте потрібно розуміти, що унаслідок підриву Каховської ГЕС є певні проблеми з питною водою у населених пунктах, які розташовані вздовж узбережжя Дніпра, а особливо Бериславського району. Там рівень води суттєво впав, тому людей намагаються забезпечити рідиною.

Окупанти б'ють не лише по машинах, а й влучають в гуманітарні хаби, що допомагають людям у населених пунктах, які перебувають під постійними обстрілами. У деяких селах неможливо поновити електропостачання, оскільки атаки не припиняються та навіть ремонтні бригади туди не можуть доїхати.

Яка ситуація у Херсонській області