Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зазначивши, що росіяни перейшли на значно важче озброєння. Внаслідок цього жителям Херсонщини противник завдає ще більшої шкоди.
Читайте також Село, в якому колись жили люди, перетворилися на пекло: який вигляд мають Кринки на Херсонщині
Чітко знають, куди цілити
Коли окупанти почали застосовувати потужнішу зброю, то, за словами журналістки, можна сказати, що обстріли посилились.
Водночас якщо, наприклад, в статистиці зазначено, що кількісно стало менше обстрілів. Однак їх не стало менше, так би мовити, "якісно". Росіяни іноді цілять рідше, але потужніше,
– наголосила вона.
Напередодні, 27 квітня, вдень і вранці в Херсонській області лунали дуже потужні вибухи. Внаслідок ударів зруйновано один з корпусів університету. Також вранці 28 квітня стався дуже потужний вибух.
Після удару зникло світло в частині Херсонщини. Його відновили буквально впродовж 1 – 1,5 години.
"Терор продовжується. Причому росіяни цілять саме в житлові квартали, в об'єкти інфраструктури. Через їхні атаки пошкоджені газогони, джерела електроенергії. Відповідно зникає постачання електроенергії, води, припиняється рух тролейбусів. Ворог чітко знає, куди цілити", – наголосила Євгенія Вірлич.
Ворог не припиняє обстрілів Херсонської області
- За останню добу, станом на 28 квітня, росіяни завдали потужні удари по Херсонщині. Під ворожими ударами опинились зокрема населені пункти: Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівка, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівка, Берегове, Токарівка, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське, Антонівка, Інженерне, Садове, Молодіжне.
- Вдень 27 квітня окупанти завдали ракетного удару Херсону, а вранці 28 квітня – авіаційного удару КАБами по Бериславському і Херсонському районах.
- Внаслідок ударів пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також відбулись влучання у вищий навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та приватні автомобілі. Через обстріли 3 людей зазнали поранень.
- В місті Херсон внаслідок ракетного удару пошкоджені 2 будівлі, заклад освіти й багатоповерховий будинок.