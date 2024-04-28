Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что россияне перешли на гораздо более тяжелое вооружение. В результате этого жителям Херсонщины противник наносит еще больший вред.

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Четко знают, куда целить

Когда оккупанты начали применять более мощное оружие, то, по словам журналистки, можно сказать, что обстрелы усилились.

В то же время если, к примеру, в статистике указано, что количественно стало меньше обстрелов. Однако их не стало меньше, так сказать, "качественно". Россияне иногда целят реже, но мощнее,

– подчеркнула она.

Накануне, 27 апреля, днем и утром звучали в Херсонской области очень мощные взрывы. В результате ударов разрушен один из корпусов университета. Также утром 28 апреля произошел мощный взрыв.

После удара исчез свет в части Херсона. Его восстановили буквально в течение 1– 1, 5 часов.

"Террор продолжается. Причем россияне целят именно в жилые кварталы, в объекты инфраструктуры. Из-за их атак повреждены газопроводы, источники электроэнергии. Соответственно исчезает подача электроэнергии, воды, прекращается движение троллейбусов. Враг четко знает, куда целить", – подчеркнула Евгения Вирлич.

Враг не прекращает обстрелы Херсонской области