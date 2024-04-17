Все чаще сообщают именно об уничтожении гражданской инфраструктуры. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что хоть статистически количество обстрелов якобы меньше, но они стали тяжелее и приводят к большим разрушениям.
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Россия намеренно бьет по жилым домам
Последствия от обстрелов очень серьезные, но, к счастью, люди в Херсоне уже хорошо умеют прятаться. У них выработались рефлексы и мгновенная реакция на звуки.
Сегодняшняя ночь была очень сложной, потому что с вечера 16 апреля россияне беспрестанно били, обстреливали Херсон из чего-то тяжелого. Местные говорят, что уже давно такого не было,
– рассказала Евгения Вирлич.
В сводках Генштаба можно увидеть, что, например, по сравнению с осенью 2023 года, обстрелов стало меньше. Но те разрушения, которые они вызывают, – значительно больше и тяжелее. Говорится обо всем правом берегу Херсонщины.
Очень много объектов пострадали. Создается впечатление, что россияне прекрасно знают, куда бить, поэтому бьют конкретно по домам, в которых живут мирные люди. Они целятся по больницам, школам, туда не всегда долетает, но оккупанты хорошо понимают, что рядом есть рынки, жилая застройка,
– сказала журналистка из Херсона.
Очень сильно сейчас страдает часть Бериславского района, которая расположена вдоль реки Днепр, это ближайшие общины к оккупантам. Там очень большие проблемы со светом, впрочем все службы пытаются работать очень быстро и слаженно.
Актуальные новости из Херсонщины
- Днем 16 апреля оккупанты обстреляли Херсонщину с авиации. Они сбросили управляемую авиационную бомбу на город Берислав. В результате вражеского обстрела известно о 17 пострадавших. Местные получили контузии и будут лечиться дома. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Россияне пытаются давить на Херсонщину, используя артиллерию и дроны, но иногда к этому привлекают авиацию. Управляемые авиабомбы Россия сбрасывает ориентировочно раз в неделю. Так враг хочет напомнить о своем потенциале.
- На главу Херсонской ОВА Александра Прокудина хотели совершить покушение. Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал данные об украинском чиновнике. Под видом водителя такси он должен был ездить по городу и собирать информацию. Впоследствии ее должны были использовать для ударов по Херсону и автомобилю Прокудина.