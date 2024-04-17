Все чаще сообщают именно об уничтожении гражданской инфраструктуры. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что хоть статистически количество обстрелов якобы меньше, но они стали тяжелее и приводят к большим разрушениям.

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Россия намеренно бьет по жилым домам

Последствия от обстрелов очень серьезные, но, к счастью, люди в Херсоне уже хорошо умеют прятаться. У них выработались рефлексы и мгновенная реакция на звуки.

Сегодняшняя ночь была очень сложной, потому что с вечера 16 апреля россияне беспрестанно били, обстреливали Херсон из чего-то тяжелого. Местные говорят, что уже давно такого не было,

– рассказала Евгения Вирлич.

В сводках Генштаба можно увидеть, что, например, по сравнению с осенью 2023 года, обстрелов стало меньше. Но те разрушения, которые они вызывают, – значительно больше и тяжелее. Говорится обо всем правом берегу Херсонщины.

Очень много объектов пострадали. Создается впечатление, что россияне прекрасно знают, куда бить, поэтому бьют конкретно по домам, в которых живут мирные люди. Они целятся по больницам, школам, туда не всегда долетает, но оккупанты хорошо понимают, что рядом есть рынки, жилая застройка,

– сказала журналистка из Херсона.

Очень сильно сейчас страдает часть Бериславского района, которая расположена вдоль реки Днепр, это ближайшие общины к оккупантам. Там очень большие проблемы со светом, впрочем все службы пытаются работать очень быстро и слаженно.

Актуальные новости из Херсонщины