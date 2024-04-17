Об этом в эфире 24 Канала сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что на Херсонщине ситуация несколько легче, хотя не абсолютно еще исправлена, потому что хотя бы раз в неделю враг все же использует авиацию, направляя управляемые авиабомбы.

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Напоминают о своем потенциале

В целом сейчас Юг больше страдает от точечных ракетных авиационных ударов, то есть с самолетов тактической авиации из акватории Черного или Азовского морей. Враг выпускает или управляемые авиационные ракеты типа Х-59 или противорадиолокационные Х-31П, чтобы помешать системам противовоздушной обороны.

Несмотря на то, что длительное время противник не мог применять авиацию на Херсонщине, все же раз в неделю враг пытается напоминать о своем потенциале.

Вчера с паузой в неделю россияне атаковали управляемыми авиабомбами Бериславщину,

– сообщила Гуменюк.

В результате удара 17 человек получили акубаротравмы. К счастью, более сложных ранений не было, но есть разрушения жилого и социального сектора, магазина, пункта выдачи гуманитарной помощи и почтового отделения.

Какая ситуация на Запорожье

На Запорожском направлении враг также продолжает давить с использованием авиации там, где нет успеха, в частности в Работино. Оккупанты не могут атаковать и иметь продвижение, поэтому бросают авиабомбы.

Населенным этот пункт назвать нельзя, потому что населения нет и почти полностью все разрушено, однако враг продолжает давление именно на этом направлении. Враг активизируется ближе к Донецкой области, но с нашей зоны ответственности бронетехника также не идет – штурмы чисто пешие,

– сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

По ее словам, Ореховское направление больше всего страдает от применения авиации. Большинство штурмов на этом оттенке фронта приходится на Старомайорское.

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