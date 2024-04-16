Об этом 24 Каналу сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, подчеркнув, что работа над этим продолжается постоянно.
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Россияне имеют существенные проблемы
Российские "военкоры" пишут, что Силы обороны Украины сумели продвинуться западнее Крынков на 500 метров, тем самым увеличив плацдарм. Гуменюк отметила, что нужно быть осторожными с такими заявлениями.
Линия фронта колеблется очень нестабильно. Сегодня развитие боевых действий может быть на несколько десятков метров вперед, в тот же день – на несколько десятков метров назад.
Мы не измеряем метрами. Мы измеряем господствующим положением. Мы измеряем позицию, с которой будет выгодно проводить дальнейшую боевую работу,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Работа над расширением плацдарма продолжается уже несколько месяцев подряд. На некоторых участках это возможно, когда есть соответствующая боевая ситуация.
Ожесточенные бои за Крынки: смотрите на карте
Россияне продолжают штурмовать, но имеют серьезные проблемы с комплектацией групп. Каждый просчет врага может обернуться против его же интересов и быть использованным нашими бойцами.
Как действуют россияне на Юге
- Захватчики меняют тактику, ища новые подходы. Теперь в штурмах не участвует бронетехника, а преобладают именно так называемые "пешие штурмы". Россияне пробовали атаковать более разветвленными количествами групп и более компактными – фиксировалось 13 – 16 штурмов за сутки. Оккупанты пытались рассредоточить усилия украинских защитников, максимально активизировать их на разных участках фронта и перегрузить подразделения.
- Российские военные расстреляли трех безоружных украинских военнопленных возле Крынок. По информации журналистов-расследователей, жуткое преступление совершили захватчики 328 полка 104 дивизии. А приказ отдал Сергей Иштуганов. Целью было запугивание бойцов Вооруженных Сил Украины.
- На левобережье Херсонской области использование нашими военными FPV-дронов очень результативно. Между тем беспилотники врага иногда не долетают даже до середины Днепра. Однако оккупанты могут бить дронами и по позициям наших военных на левом берегу.