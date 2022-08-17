Чеченцев перевозят в Херсон для охраны военных-дезертиров
Источник:ISW
российские оккупанты перекидывают на Херсонщину чеченцев. Они должны приостановить дезертирство между военными.
На Юге растет количество случаев дезертирства. россия считает, что чеченцы смогут остановить это. Данные сообщили в Институте изучения войны в отчете за 16 августа.
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россия свозит чеченцев на Херсонщину
российские войска все чаще перекидывают чеченские подразделения в Херсонскую область как полицейские силы, преследующие цель остановить дезертирство российских войск,
– говорится в сообщении.
Ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты разворачивают подразделения росгвардии и чечни на левом берегу Днепра. Эти военные должны были заблокировать дезертиров от отступления из северной части Херсонской области.
Основные сообщения от Института изучения войны
- Оккупанты совершили наземные атаки через восточную ось, но не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска.
- Захватчики наступают в районе Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.
- русские войска пытались наступать на севере и северо-западе Херсонской области, но безрезультатно.
- В минобороны россии заявили, что ВСУ в Никополе готовятся к провокациям на Запорожской АЭС. Таким образом, они создают себе условия для дальнейшего обстрела Никополя или собственных провокаций.
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