Чеченцев перевозят в Херсон для охраны военных-дезертиров

российские оккупанты перекидывают на Херсонщину чеченцев. Они должны приостановить дезертирство между военными.

На Юге растет количество случаев дезертирства. россия считает, что чеченцы смогут остановить это. Данные сообщили в Институте изучения войны в отчете за 16 августа.

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россия свозит чеченцев на Херсонщину

российские войска все чаще перекидывают чеченские подразделения в Херсонскую область как полицейские силы, преследующие цель остановить дезертирство российских войск,

– говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты разворачивают подразделения росгвардии и чечни на левом берегу Днепра. Эти военные должны были заблокировать дезертиров от отступления из северной части Херсонской области.

Основные сообщения от Института изучения войны

Оккупанты совершили наземные атаки через восточную ось, но не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и к востоку от Северска.

Захватчики наступают в районе Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.

русские войска пытались наступать на севере и северо-западе Херсонской области, но безрезультатно.

В минобороны россии заявили, что ВСУ в Никополе готовятся к провокациям на Запорожской АЭС. Таким образом, они создают себе условия для дальнейшего обстрела Никополя или собственных провокаций.

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