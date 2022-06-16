Пожар возник на площади 600 квадратных метров

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что пожар произошел на химическом заводе "Коагулянт". Пожар возник вечером.

Кстати Защитники Запорожья за сутки уничтожили 8 оккупантов, 7 "Акаций" и 2 склада боеприпасов

В Запорожской ОВА сообщают, что на месте пожара работают соответствующие службы. Сообщается, что пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 квадратных метров.

Пока информации о пострадавших нет. В Запорожской ОВА отметили, что уточняют данные по пострадавшим. Также в областной военной администрации опубликовали фото пожара.

На химзаводе в Пологах возник масштабный пожар / Запорожская ОВА

Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет,

– рассказали в Запорожской ОВА.

Россияне оккупировали Пологи еще в марте

Вооруженные силы России оккупировали город Пологи в начале марта. Для захвата города российским военным хватило трех БТГр.

Однако Вооруженные Силы Украины не позволили российскому врагу пройти вглубь Запорожской области. В мае подразделения Сил обороны в районе успешно нанесли огневое поражение противнику в Пологах.

Сообщалось, что ВСУ уничтожили часть вражеского вооружения и военной техники. В то же время, личный состав россиян покинул свои позиции.

Также в мае в Пологах горел склад с российскими боеприпасами. Оккупанты долгое время создавали базу для хранения своих боеприпасов, горючего и техники.

В украинской разведке также информировали, что в помещении Пологовской районной больницы россияне обустроили склад боеприпасов.

Над Запорожской областью сбили российский вертолет

Кроме пожара на химическом заводе, 16 июня на территории Запорожской области горел российский вертолет. Нашим воинам удалось сбить российский вертолет Ми-35М.

Вертолет был сбит благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger. Сообщается, что ракету по вертолету выпустил боец из украинского полка, защищавшего Мариуполь.

По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла 179 вертолетов в войне против Украины.

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