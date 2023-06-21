Об этом сообщили в Воздушных силах по состоянию на утро. Заметим, что в Хмельницкой области этой ночью гремели взрывы во время тревоги.
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Ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил на Хмельнитчине,
– сообщило командование Воздушных сил.
Кроме того, за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов.
Ночью уничтожили 6 ударных дронов / Инфографика Воздушных Сил
Атака дронов на Хмельницкую область
- О взрывах около 5 утра сообщила Хмельницкая областная военная администрация без уточнения других деталей. Очевидцы отмечали, что звуки взрывов могут быть результатом работы ПВО в области.
- Впоследствии Общественное со ссылкой на собственные источники сообщило, что предварительно в результате попадания обломков повреждено здание в одной из общин Хмельницкого района. И, мол, на месте произошел пожар.
- Отметим, что по состоянию на 05:22 тревога в Хмельницкой области была отменена.