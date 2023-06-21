Об этом сообщили в Воздушных силах по состоянию на утро. Заметим, что в Хмельницкой области этой ночью гремели взрывы во время тревоги.

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Ночью 21 июня враг нанес удар по северному направлению ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил на Хмельнитчине,

– сообщило командование Воздушных сил.

Кроме того, за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

Ночью уничтожили 6 ударных дронов / Инфографика Воздушных Сил

Атака дронов на Хмельницкую область