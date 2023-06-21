О новых военных преступлениях россиян и борьбе украинцев против агрессора – рассказывает 24 Канал. Смотрите также Атака "Шахедами" наЛьвов и Киев, возвращение пленных из Венгрии: хронология 482 дня войны 7:39 За минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов. Авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в том числе авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами. 7:38 В Воздушных силах сообщили, что ночью 21 июня враг нанес удар с северного направления ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Все 6 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных сил в Хмельницкой области. 7:32 Оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ, сообщили в Генштабе ВСУ. Так, в Геническе на мобильные телефоны коллаборантов поступают сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения. 7:00 Поздно вечером 20 июня враг дважды ударил по Марганецкой громаде Никопольского района. Атаковал с тяжелой артиллерии и беспилотника. Последствия ударов еще уточняются. К счастью, люди уцелели. 6:57 Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника. 6:30 Авиация сил обороны засутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 –по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА противника. 6:15 По предварительной информации, из-за попадания обломков повреждено здание в одной из громад Хмельницкого района. Там возник пожар. 5:05 В Хмельницкой области были слышны взрывы, сообщили в ОВА. 4:42 "Шахеды" в эту ночь двигают к Западу – тревога уже в Тернопольской области. 3:00Воздушная тревога была объявлена в Сумской и Полтавской областях. Через несколько минут Воздушные Силы сообщили, что в этих регионах зафиксировали движение нескольких ударных БпЛА типа "Шахед". Позже сирена начала раздаваться уже и в других многих регионах. 2:39 Пентагон провел аудит по военной помощи Украине со стороны США и выявил несоответствие оценочной и реальной стоимости предоставленного оборудования. В общем, таким образом для Украины "нашлось" еще 6,2 миллиарда долларов.