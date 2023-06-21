Про нові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал. Дивіться такожАтака "Шахедами" на Львів та Київ, повернення полонених з Угорщини: хронологія 482 дня війни 7:32 Окупанти активно розповсюджують інформацію щодо евакуації на випадок прориву ЗСУ, повідомили уГенштабі ЗСУ. Так, у Генічеськуна мобільні телефони колаборантів надходять повідомлення з детальними інструкціями та координатами точок евакуації, що в свою чергу викликає панічні настрої. 7:00 Пізно ввечері 20 червня ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Наслідки ударів ще уточнюються. На щастя, люди вціліли. 6:57Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника. 6:30Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 –по його зенітно-ракетних комплексах.Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника. 6:15За попередньою інформацією,через влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. Там виникла пожежа. 5:05У Хмельницькій області було чутно вибухи, повідомили вОВА. 4:42"Шахеди"в цю ніч рухають до Заходу – тривога вже у Тернопільській області. 3:00Повітряну тривогу оголосили у Сумській та Полтавській областях. За кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що в цих регіонах зафіксували рух кількох ударних БпЛА типу "Шахед". Згодом сирена почала лунати вже і в інших багатьох регіонах. 2:39Пентагон провів аудит щодо військової допомоги Україні з боку США і виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання. Загалом таким чином для України "знайшлося" ще 6,2 мільярда доларів.