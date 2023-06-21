Про це повідомили у Повітряних силах станом на ранок. Зауважимо, що на Хмельниччині цієї ночі гриміли вибухи під час тривоги.

Дивіться також Нічна атака дронами, вибухи на Хмельниччині: хронологія 483 дня війни

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині,

– повідомило командування Повітряних сил.

Крім того, за минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.



Уночі знищили 6 ударних дронів / Інфографіка Повітряних Сил

Атака дронів на Хмельниччину