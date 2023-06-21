Про це повідомили у Повітряних силах станом на ранок. Зауважимо, що на Хмельниччині цієї ночі гриміли вибухи під час тривоги.
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Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині,
– повідомило командування Повітряних сил.
Крім того, за минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
Уночі знищили 6 ударних дронів / Інфографіка Повітряних Сил
Атака дронів на Хмельниччину
- Про вибухи близько 5 ранку повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація, без уточнення інших деталей.
- Очевидці зазначали, що звуки вибухи можуть бути результатом роботи ППО в області.
- Згодом Суспільне з посиланням на власні джерела повідомило, що попередньо унаслідок влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. І, мовляв, на місці сталась пожежа.
- Зауважимо, що станом на 05:22 тривогу у Хмельницькій області було скасовано.