Попередньо у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних та дронових атак у регіоні. Про вибухи близько 5 ранку повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.
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Очевидці зазначали, що звуки вибухи можуть бути результатом роботи протиповітряної оборони в області.
"У Хмельницькій області були чутні вибухи. Залишайтесь в укриттях!", – йдеться у повідомленні ОВА.
Інших деталей в ОВА не повідомили наразі.
Попередньо відомо про падіння уламків
Згодом Суспільне з посиланням на власні джерела повідомило, що попередньо унаслідок влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. На місці сталась пожежа.
Зауважимо, що станом на 05:22 тривогу у Хмельницькій області було скасовано.
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Повітряні атаки по Україні
- Росія в останні місяці значно частіше почала обстрілювати українські міста використовуючи для атак різні типи ракет і ударні дрони-камікадзе "Шахед". Цієї ночі в багатьох областях теж лунала повітряна тривога.
- Окрім "Шахедів" цієї ночі є підвищена загроза атаки з моря. Близько опівночі 21 червня в ОК "Південь" повідомили, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій.
- Зауважимо, що минулої ночі ворог масовано атакував Україну: під прицілом були Київ, Львів та Запоріжжя.
- Усього ворог вчора випустив 35 ударних дронів типу "Шахед", 32 із яких – збили українські захисники.
- Щодо наслідків, то над Київщиною було збито усі ворожі цілі, більшість "Шахедів" ворог спрямував саме сюди. А ось у Львові окупанти тричі влучили в об'єкт критичної інфраструктури.