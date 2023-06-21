Предварительно в воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ракетных и дроновых атак в регионе. О взрывах около 5 утра сообщила Хмельницкая областная военная администрация.

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Очевидцы отмечали, что звуки взрывов могут быть результатом работы противовоздушной обороны в области.

"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!", – говорится в сообщении ОВА.

Других деталей в ОВА не сообщили.

Предварительно известно о падении обломков

Впоследствии Суспільне со ссылкой на собственные источники сообщило, что предварительно в результате попадания обломков повреждено здание в одной из общин Хмельницкого района. На месте произошел пожар.

Отметим, что по состоянию на 05:22 тревога в Хмельницкой области была отменена.

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