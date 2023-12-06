06:12, 6 декабря

В настоящее время в Крынках воюет 144 мотострелковая бригада вооруженных сил России. Именно это военное формирование понесло бешеные потери в результате действий украинских военных.

В телеграмм-канале "Досье Шпиона" опубликовали список с "двухсотыми" оккупантами в 144 мотострелковой бригаде за период с конца августа по середину ноября 2023 года. По предварительным данным, всего в этом военном формировании погибли 76 окупантов за указанный период.

Согласно списку "двухсотых" 144 омсбр, большинство погибших составляют солдаты, среди потерь заметно присутствие офицеров.