Наша держава вже 6511 день протистоїть Росії у повномасштабній війні. Про головні події цієї доби – у тексті 24 Каналу.

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06:21, 6 грудня

У Хмельницькій області спрацювала ППО

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько 1 години ночі зазначив, що жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів.

Він зазначив, що працюють сили ППО і закликав залишатися в укриттях до завершення тривоги.

06:18, 6 грудня

У низці областей України лунали повітряні тривоги

Повідомляли про "Шахеди", які рухались у напрямку до Одещини.

Пізніше "почервоніли" також центральні, східні та південні регіони. Також сирена лунала і на Хмельниччині.

06:15, 6 грудня

Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги для України

Мовиться про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 мільйонів фунтів.

Ці гроші є частиною загальної суми гуманітарної допомоги від Британії для України в розмірі 127 мільйонів фунтів стерлінгів на 2023 – 2024 роки.

06:12, 6 грудня

Росіянам тяжко у Кринках в Херсонській області

Наразі у Кринках воює 144 мотострілецька бригада збройних сил Росії. Саме це військове формування зазнало шалених втрат внаслідок дій українських військових.

У телеграм-каналі "Досье Шпиона" опублікували список з "двохсотими" окупантами у 144 мотострілецькій бригаді за період з кінця серпня до середини листопада 2023 року. За попередніми даними, усього в цьому військовому формуванні загинули 76 окупантів за зазначений період.

Згідно зі списком "двохсотих" 144 омсбр, більшість загиблих становлять солдати, серед втрат помітна присутність офіцерів.

06:08, 6 грудня

Українська розвідка фіксує спалах ІПСО

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року.

За його словами, фіксуються активності різного роду, а не лише інформаційні кампанії.

Він наголосив, що всі інформаційні компанії росіян напряму пов'язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об’єднуються в спільну канву. Юсов зазначив, що ГУР МО буквально щодня бачить прояви такої пропаганди ворога.