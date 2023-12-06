06:08, 6 грудня

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року.

За його словами, фіксуються активності різного роду, а не лише інформаційні кампанії.

Він наголосив, що всі інформаційні компанії росіян напряму пов'язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об’єднуються в спільну канву. Юсов зазначив, що ГУР МО буквально щодня бачить прояви такої пропаганди ворога.