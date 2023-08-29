"Выжимали в четыре руки": в Хмельницкой области женщина заявила об издевательствах во время родов

В Хмельницкой области роженица заявила о халатности со стороны врачей. Полиция открыла уголовное производство против врача, который вел и принимал роды.

Своего первенца Татьяна Дубик родила в роддоме Волочинской многопрофильной больницы в Хмельницкой области. Беременность проходила легко, но роды оказались настоящим адом, ведь роженица заявляет, что врачи над ней издевались и использовали запрещенные акушерские методы.

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Женщина прикована к постели из-за многочисленных травм.

По словам Татьяны Дубик, ее первая беременность протекала без каких-либо осложнений или отклонений. В течение всего периода она не жаловалась на самочувствие, не имела токсикоза и не уставала. Она была активна и продолжала ходить на работу.

Беременность Татьяны Дубик вела заведующая гинекологическим отделением Наталья Ивановна Безух. Несмотря на легкую беременность, роды были сложными и закончились реанимацией и открытым уголовным делом.

По словам женщины, около 5 утра 12 июля у нее начались схватки, поэтому они с мужем уехали в роддом. После осмотра Татьяна начала настаивать на кесарево сечении, однако врач не обратила внимания на просьбу.

"Последнее УЗИ было сделано за пять недель до родов, на котором установлено, что вес ребенка 3500. Врач не учла, что последние пять недель является активной фазой роста плода и он мог активно набрать, при поступлении мне не сделала УЗИ , чтобы узнать хотя бы нет обвития. Не говоря уже о размерах ребенка", – утверждает Татьяна Дубик.

Уже после родов оказалось, что мальчик весил 4700 граммов, а ростом был 56 сантиметров. Таз роженицы был слишком мал для него.

В родзал Татьяну Дубик доставили около 11 утра. Она утверждает, что сначала врач без предупреждения пробила ей плодный пузырь, а затем уколола раствор окситоцина, чтобы ускорить процесс. Кроме этого, во время родов в зале присутствовали два практиканта, о которых, говорит, не предупреждали и не спрашивали согласия.

Врачей было всего пять, также присутствовали медсестры, старшая акушерка и санитарки. Все стояли возле меня, кричали, что я "неправильно тужусь", обзывали меня "дурой", "ленивой эгоисткой", также были фразы "сделать смогла, а родить не можешь" и другие, которые я из-за пережитого стресса не помню,

– рассказывает Татьяна Дубик.

"Выжимали ребенка в четыре руки"

В какой-то момент родов врач начала кричать, что "видно макушку, но она не может выдуть его", поэтому два других врача начали давить ей на живот (Прием Кристеллера, официально запрещенный в Украине), утверждает Татьяна Дубик.

"Одна так и стояла надо мной, а другая с левой стороны. То есть уже выжимали ребенка в четыре руки. Сказать, что я кричала от боли – не сказать ничего.

По словам женщины, она просила кислорода, поскольку нечем дышать, а врачи вместо того, чтобы дать кислородную маску, отливали ее водой и били по лицу. Татьяна чувствовала, что теряет сознание и говорила это врачам, но в ответ слышала, что "ничего тебе не будет".

Наконец врач, снова без предупреждения, провела эпизиотомию (хирургическое надрезание), говорит роженица, но это не повлияло на родильный процесс. По словам роженицы, через несколько минут врачу удалось рукой вытащить ребенка.

Самый страшный момент наступил после родов

Женщина рассказывает, что, несмотря на всю пережитую боль во время родов, самый страшный момент был впереди. По ее словам, он был тогда, когда ребенок не заплакал.

Самый страшный и болезненный момент был, когда моего малыша вытащили, а он не заплакал. Мир тогда остановился. Ребенка на секунду положили мне на грудь и сразу забрали на стол,

– говорит Татьяна Дубик.

Роженица напоминает, что услышала поручение об "адреналине и искусственном дыхании ребенку". Некоторое время врачи пытались вызвать реаниматологов, которых не оказалось на работе. Наконец к новорожденному приехал реанимобиль детской больницы из Хмельницкого.

Своего сына родители назвали Павлом. Татьяна его практически не видела. Мальчика забрали в детскую областную больницу, где он находится почти семь недель. По словам роженицы, сама она тоже получила тяжелые травмы.

После сложных родов УЗИ обнаружили внутренние гематомы брюшной полости и другие повреждения. Из-за них на месяц ей запретили вставать с постели.

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"Я дома, без ребенка, искалечена, в тяжелом психологическом состоянии. Муж ежедневно утром едет в реанимацию, покупает все лекарства по назначению. Лекарств, которых нет в Хмельницке, едет покупать в Тернополь. И так по кругу уже 43-й день. А я месяц лежу, сыночка своего так и не видела", – говорит молодая мама.

Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии. Родителям рассказали, что это может быть из-за травм, полученных во время родов.

Полиция открыла уголовное производство

Врач, которая вела беременность и принимала роды, Татьяна Дубик обвиняет в профессиональной халатности. Женщина наняла адвоката и написала заявление полиции.

Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур сообщила сайта ТСН.ua, что правоохранители открыли производство по части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему. Пока никто из медицинских работников не отстранен от работы. Продолжается досудебное расследование.

"В настоящее время никто не отстранен. Для того, чтобы отстранить от исполнения обязанностей кого-то, нужно объявить сначала подозрение, чтобы лицо приобрело официальный статус подозреваемого", - отметила Вера Мазур.

"Вы молоды, еще себе родите"

Роженица утверждает, что после того, как она написала заявление, ей позвонила врач и попросила о встрече. Она согласилась, ведь было очень много вопросов, на которые хотела получить ответы.

"В этот же день Безух вместе с Я *** приехали ко мне домой и начали разговор с того, что "ну написала ты заявление, что тебе с того? Снимут Безух с должности и лишат квалификации максимум"... Диалог преимущественно вела Я***, которая настаивала на том, чтобы я забрала заявление, мотивируя это тем, что "вы молоды, еще родите", - говорит Татьяна Дубик.

Методы, запрещенные в современном мире

На историю женщины обратила внимание известная врач-гинекологиня Ольга Белоконь, ведущая свой блог в сети. Она подчеркнула, что говорить о том, что у женщины не так пошли роды, потому что "она к ним не готовилась" нельзя. Она убеждена, что это пример газлайтинга.

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“Даже готовящиеся женщины, которые могли прочитать все тома акушерства, незащищены от того, что у них могут возникнуть осложнения в родах. Клинически узкий таз, например, как у женщины. Или физическое истощение, и они не смогут эффективно тужиться”, – объяснила врач в своем блоге.

По словам Билоконь, когда за физическое истощение или клинически узкий таз роженицу начинают обвинять, это выглядит так же, как когда родственники человека преклонного возраста начинают обвинять его в том, что у него деменция или болезнь Альцгеймера.

"И в этой конкретной ситуации даже эффективные потуги ни к чему бы не привели, потому что проблема была не в подготовке женщины к родам и не в том, как она тужилась",

– отметила гинекологиня.

Она добавила, что выжимание ребенка запрещено в родах и такие действия не могут быть ничем оправданы. Таких вспомогательных способов просто не существует в современном акушерстве.

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