Свого первістка Тетяна Дубик народила в пологовому Волочинської багатопрофільної лікарні на Хмельниччині. Вагітність минала легко, але пологи виявилися справжнім пеклом, адже породілля заявляє, що лікарі з неї знущалися та використовували заборонені акушерські методи.

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Жінка прикута до ліжка через численні травми

За словами Тетяни Дубик, її перша вагітність перебігала без будь-яких ускладнень чи відхилень. Протягом усього періоду вона не скаржилась на самопочуття, не мала токсикозу та не втомлювалась. Вона була активною і продовжувала ходити на роботу.

Вагітність Тетяни Дубик вела завідувачка гінекологічного відділення Наталія Іванівна Безух. Попри легку вагітність, пологи були складними та закінчилися реанімацією та відкритою кримінальною справою.

За словами жінки, близько 5 ранку 12 липня у неї почалися перейми, тож вони з чоловіком поїхали в пологовий. Після огляду Тетяна почала наполягати на кесарському розтині, однак лікарка не звернула уваги на прохання.

"Останнє УЗД було зроблене за п’ять тижнів до пологів, на якому встановлено, що вага дитинки 3 500. Лікарка не врахувала, що останні п’ять тижнів є активною фазою росту плоду і він міг активно набрати, при надходженні мені не зробила УЗД, щоб дізнатися хоча б чи немає обвиття. Не говорячи вже про розміри дитинки", – стверджує Тетяна Дубик.

Вже після пологів виявилося, що хлопчик важив 4 700 грамів, а зростом був 56 сантиметрів. Таз породіллі був замалим для нього.

До пологової зали Тетяну Дубик доправили близько 11 ранку. Вона стверджує, що спочатку лікарка без попередження пробила їй плідний міхур, а потім вколола розчин окситоцину, щоб пришвидшити процес. Крім цього, під час пологів у залі були присутні двоє практикантів про яких, каже, не попереджали та не питали згоди.

Лікарів було загалом п’ять, також були присутні медсестри, старша акушерка та санітарки. Всі стояли біля мене, кричали, що я "неправильно тужуся", обзивали мене "дурою", "лінивою егоїсткою", також були фрази "зробити змогла, а народити не можеш" та інші, які я через пережитий стрес не пам’ятаю,

– розповідає Тетяна Дубик.

"Витискали дитину в чотири руки"

У якийсь момент пологів лікарка почала кричати, що "видно маківку, але вона не може видути його", тож дві інші лікарки почали тиснути їй на живіт (Прийом Кристеллера, офіційно заборонений в Україні), стверджує Тетяна Дубик.

"Одна так і стояла наді мною, а інша з лівого боку. Тобто вже витискали дитину в чотири руки. Сказати, що я кричала від болю – це не сказати нічого.

За словами жінки, вона просила кисню, оскільки не мала чим дихати, а лікарі замість того, щоб дати кисневу маску, відливали її водою і били по обличчю. Тетяна відчувала, що непритомніє і казала це лікарям, але у відповідь чула, що "нічого тобі не буде".

Врешті лікарка, знову без попередження, провела епізіотомію (хірургічне надрізання), каже породілля, але це не вплинуло на пологовий процес. За словами породіллі, через кілька хвилин лікарці вдалося рукою витягнути дитину.

Найстрашніший момент настав після пологів

Жінка розповідає, що попри весь пережитий біль під час пологів, найстрашніший момент був попереду. За її словами, він був тоді, коли дитина не заплакала.

Найстрашніший і найболючіший момент був, коли мого малюка витягли, а він не заплакав. Світ тоді зупинився. Дитину на секунду положили мені на груди і одразу забрали на стіл,

– каже Тетяна Дубик.

Породілля пригадує, що почула доручення про "адреналін та штучне дихання дитині". Деякий час лікарі намагалися викликати реаніматологів, яких не виявилось на роботі. Врешті до новонародженого приїхав реанімобіль дитячої лікарні з Хмельницького.

Свого сина батьки назвали Павлом. Тетяна його практично не бачила. Хлопчика забрали до дитячої обласної лікарні, де він перебуває майже сім тижнів. Зі слів породіллі, сама вона теж отримала важкі травми.

Після складних пологів на УЗД виявили внутрішні гематоми черевної порожнини та інші ушкодження. Через них на місяць їй заборонили вставати з ліжка.

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"Я вдома, без дитини, покалічена, у важкому психологічному стані. Чоловік щодня зранку їде в реанімацію, купує всі ліки за призначенням. Ліків, яких немає в Хмельницьку, їде купувати в Тернопіль. І так по колу вже 43-й день. А я місяць лежу, синочка свого так і не бачила", – каже молода мама.

Дитина досі перебуває у важкому стані. Батькам розповіли, що це може бути через травми, отримані під час пологів.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Лікарку, яка вела вагітність та приймала пологи, Тетяна Дубик звинувачує в професійній недбалості. Жінка найняла адвоката та написала заяву до поліції.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила сайту ТСН.ua, що правоохоронці відкрили провадження за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов`язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Наразі ніхто з медичних працівників не відсторонений від роботи. Триває досудове розслідування.

"На даний час ніхто не відсторонений. Для того, щоб відсторонити від виконання обов'язків когось, треба оголосити спочатку підозру, щоб особа набула офіційного статусу підозрюваного", – зазначила Віра Мазур.

"Ви молоді, ще собі народите"

Породілля стверджує, що після того, як вона написала заяву їй зателефонувала лікарка та попросила про зустріч. Вона погодилась, адже було дуже багато питань, на які вона хотіла отримати відповіді.

"Цього ж дня Безух разом із Я*** приїхали до мене додому і розпочали розмову з того, що "ну написала ти заяву, що тобі з того? Знімуть Безух із посади і позбавлять кваліфікації максимум"... Діалог переважно вела Я***, яка наполягала на тому, щоб я забрала заяву, мотивуючи це тим, що "ви молоді, ще собі народите"", – каже Тетяна Дубик.

Методи, заборонені в сучасному світі

На історію жінки звернула увагу відома лікарка-гінекологиня Ольга Білоконь, яка веде свій блог у мережі. Вона наголосила, що говорити про те, що у жінки не так пішли пологи, тому що "вона до них не готувалась" не можна. Вона переконана, що це – приклад газлайтингу.

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“Навіть ті жінки, які готуються, які могли прочитати всі томи акушерства, незахищені від того, що в них можуть виникнути ускладнення в пологах. Клінічно вузький таз, наприклад, як у цієї жінки. Або фізичне виснаження і вони не зможуть ефективно тужитися”, – пояснила лікарка в своєму блозі.

За словами Білоконь, коли за фізичне виснаження або клінічно вузький таз породіллю починають звинувачувати, це виглядає так само як коли родичі людини поважного віку починають звинувачувати її в тому, що в неї деменція або хвороба Альцгеймера.

"І в цій конкретній ситуації навіть ефективні потуги ні до чого не призвели б, бо проблема була не в підготовці жінки до пологів і не в тому, як вона тужилась",

– зазначила гінекологиня.

Вона додала, що вичавлювання дитини заборонено під час пологів і такі дії не можуть бути нічим виправдані. Таких допоміжних методів просто не існує в сучасному акушерстві.

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