На их руках кровь, – Бойченко об изменниках из ОПЗЖ в Мариуполе

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул, что в смертях в городе виновны не только российские захватчики. Кровь местных жителей также на руках членов фракции ОПЗЖ, сотрудничавших с оккупантами.

Это он заявил во время телемарафона. Вадим Бойченко подчеркнул, что именно "благодаря" депутатам от ОПЗЖ российские захватчики уничтожили все автобусы в городе, которыми должны были эвакуировать людей.

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Депутаты ОПЗЖ такие же убийцы, как и российские военные

Я хочу подчеркнуть, чтобы все понимали, и они (депутаты ОПЗЖ – 24 канал) должны это понимать: убийства, которые произошли в Мариуполе, а это более 20 тысяч мирных жителей, эта кровь на их (ОПЗЖ – 24 канал) руках. Они также являются убийцами, они способствовали этому,

– подчеркнул Бойченко.

Он добавил, что у России была четкая цель – разрушить Мариуполь. И этот вражеский огонь корректировали на месте. Речь идет о местной фракции ОПЗЖ. Она, отметил Бойченко, заявила, что заменит власть в городе. Прежде всего о Константине Иващенко и Евгении Хармышеве.

Вадим Бойченко отметил, что в городе работают над тем, чтобы лишить членов фракции ОПЗЖ мандатов.

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