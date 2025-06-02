Теперь все решает выносливость

Чем дальше продолжается война, тем ближе мы к этим финальным чемпионским раундам, когда нам просто надо стоять, держать оборону и пытаться сделать так, чтобы коэффициент потерь был не 1 к 3, а 1 к 5 или 1 к 7. Чтобы на одного украинского героя россияне теряли около 10 своих бойцов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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В конце концов этот коэффициент приведет к тому, что рано или поздно у россиян начнут заканчиваться ресурсы. Не люди – людей у них много, – а техника, обученные военнослужащие, боеприпасы.

Мы уже сейчас видим, что половина всех боеприпасов, которые используют россияне, – это боеприпасы из Северной Кореи. Сначала они отдают свои складские запасы, а потом заходят в производство, которое длится определенное время.

Россия сейчас очень истощается для того, чтобы захватить хотя бы 10 квадратных километров украинской территории. И нам нужно просто не проиграть эту войну, не упасть раньше соперника. Поэтому, конечно, некоторые процессы происходят не на мотивации, а на дисциплине. Не потому, что все хотим, а потому, что нам всем надо выжить. Для этого нужно идти через нежелание отдельных людей понимать важность этого процесса.

Полное интервью Павла Казарина для 24 Канала – по ссылке.