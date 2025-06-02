Тепер усе вирішує витривалість

Що далі продовжується війна, то ближче ми до цих фінальних чемпіонських раундів, коли нам просто треба стояти, тримати оборону і намагатися зробити так, щоб коефіцієнт втрат був не 1 до 3, а 1 до 5 або 1 до 7. Щоб на одного українського героя росіяни втрачали близько 10 своїх бійців. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Врешті-решт цей коефіцієнт призведе до того, що рано чи пізно у росіян почнуть закінчуватись ресурси. Не люди – людей у них багато, – а техніка, навчені військовослужбовці, боєприпаси.

Ми вже зараз бачимо, що половина усіх боєприпасів, які використовують росіяни, – це боєприпаси з Північної Кореї. Спочатку вони віддають свої складські запаси, а потім заходять у виробництво, яке триває певний час.

Росія зараз дуже виснажується для того, щоб захопити бодай 10 квадратних кілометрів української території. І нам потрібно просто не програти цю війну, не впасти раніше за суперника. Тому, звісно, деякі процеси відбуваються не на мотивації, а на дисципліні. Не тому, що усі хочемо, а тому, що нам усім треба вижити. Для цього потрібно йти через небажання окремих людей розуміти важливість цього процесу.

Повне інтерв'ю Павла Казаріна для 24 Каналу – за посиланням.