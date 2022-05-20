На этот раз возле Яремовки: россияне хотят возвести понтонную переправу через Северский Донец

Российские захватчики не оставляют попыток перебраться через Северский Донец. 20 мая кафиры возводили понтонную переправу в районе населенного пункта Яремовка.

Об этом сообщили на странице в Фейсбуке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

Кафиры пытаются переправиться через Северский Донец

Рашисты пытались форсировать Северский Донец в нескольких местах, ни в одном из них им это не удалось и обернулось огромными потерями.

Как отметили бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, на днях русские войска пытались создать неподалеку от села Дроновка , что в 12 километрах к западу от Белогоровки, 3 плацдарма.

Но героизм и стойкость пехоты, артиллерии, танкистов 30 ОМБр и других подразделений ВСУ позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны. В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода.

В Харьковской области наши военные успешно проводят контрнаступательные действия. Россияне же пытаются сосредоточиться на том, чтобы удержать несколько рубежей, которые им удалось занять. Более того, они еще надеются, что смогут восстановить потерянные позиции и пытаются проводить контратаки. Также российские кафиры усиленно применяют БПЛА, чтобы разведывать ситуацию.

Кроме этого, продолжались бои в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Враг вел обстрел возле Русских Тишков.

На Донецком направлении россияне активно проводят свой подлый штурм и наступление, чтобы улучшить тактическое положение. Стреляли из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации. Так хотели разрушить наши фортификационные постройки вдоль всей линии столкновения.

Обстрелы россиян

Кроме того, что российские захватчики наступают, они еще обстреливают при этом мирных жителей. Об очередных преступлениях россиян сообщили в Генштабе. На Кураховском направлении были массированы артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня. А вот наступление в районах Новомихайловки и Александровки для врага было провальным.

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