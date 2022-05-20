Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Генерального штабу Збройних Сил України.

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За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

Окупанти намагаються переправитися через Сіверський Донець

Рашисти намагались форсувати Сіверський Донець у декількох місцях, у жодному з них їм це не вдалося і обернулось величезними втратами.

Як зазначили бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, днями російські війська намагались створити неподалік села Дронівка, що у 12 кілометрах на захід від Білогорівки, 3 плацдарми.

Але героїзм та стійкість піхоти, артилерії, танкістів 30 ОМБр та інших підрозділів ЗСУ дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Ворог продовжує інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони. З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець у районі Давидового Броду.

Ситуація на фронті

На Харківщині наші військові успішно проводять контрнаступальні дії. Росіяни ж намагаються зосередитись на тому, щоб утримати хоч трохи тих рубежів, які їм вдалось зайняти. Ба більше, вони ще сподіваються, що зможуть відновити ті позиції, які втратили, і пробують проводити контратаки. Також російські окупанти посилено застосовують БПЛА, щоб розвідувати ситуацію.

Окрім цього, тривали бої в районі населених пунктів Тернова та Веселе. Ворог вів обстріл біля Руських Тишків.

На Донецькому напрямку росіяни більш активно проводять свій підлий штурм та наступ, щоб покращити тактичне становище. Стріляли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації. Так хотіли зруйнувати наші фортифікаційні споруди вздовж усієї лінії зіткнення.

Обстріли росіян

Окрім того, що російські загарбники наступають, вони ще й обстрілюють при цьому мирних мешканців. Про чергові злочини росіян повідомили у Генштабі. На Курахівському напрямку були їхні масовані артилерійські обстріли цивільної інфраструктури із реактивних систем залпового вогню. А от наступ у районах Новомихайлівки та Олександрівки для ворога був провальним.

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