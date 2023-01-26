Там ведь возможны новые пуски ракет. Виталий Ким сообщил, что ракеты уже в Николаевской области.

По всей Украине звучала воздушная тревога: были пуски ракет

Где второй раз за день раздались тревоги

Ориентировочно в 13:51 26 января воздушная тревога прозвучала в:

Одесской;

Николаевской;

в Херсонской областях.

Также тревога с 11 декабря 2022 продолжается на территории временно оккупированного Крыма, а с 4 апреля - в Луганской области.

В Николаевской области прогремели взрывы

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ориентировочно в 13:56 26 января заявил, что у Николаевской области ракеты. Поэтому чиновник призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.

По данным СМИ, ориентировочно в 14:01 в Николаевской области прогремели взрывы.

По данным monitor, был запуск ракет с акватории Черного моря. Впоследствии сообщили, что в Николаевской и Одесской области сработало ПВО.