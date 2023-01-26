Адже там можливі нові пуски ракет. Віталій Кім повідомив, що на ракети вже у Миколаївській області.

До теми По всій Україні лунала повітряна тривога: були пуски ракет

Де вдруге за день пролунали тривоги

Орієнтовно о 13:51 26 січня повітряна тривога пролунала в:

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській областях.

Також тривога з 11 грудня 2022 року триває на території тимчасово окупованого Криму, а з 4 квітня – у Луганській області.

На Миколаївщині пролунали вибухи

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім орієнтовно о 13:56 26 січня заявив, що в Миколаївській області ракети. Тому посадовець закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

За даними ЗМІ, орієнтовно о 14:01 в Миколаївській області пролунали вибухи.

За даними monitor, був запуск ракет з акваторії Чорного моря. Згодом повідомили, що у Миколаївській та Одеській області спрацювала ППО.