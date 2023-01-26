Адже там можливі нові пуски ракет. Віталій Кім повідомив, що на ракети вже у Миколаївській області.
До теми По всій Україні лунала повітряна тривога: були пуски ракет
Де вдруге за день пролунали тривоги
Орієнтовно о 13:51 26 січня повітряна тривога пролунала в:
- Одеській;
- Миколаївській;
- Херсонській областях.
Також тривога з 11 грудня 2022 року триває на території тимчасово окупованого Криму, а з 4 квітня – у Луганській області.
На Миколаївщині пролунали вибухи
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім орієнтовно о 13:56 26 січня заявив, що в Миколаївській області ракети. Тому посадовець закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.
За даними ЗМІ, орієнтовно о 14:01 в Миколаївській області пролунали вибухи.
За даними monitor, був запуск ракет з акваторії Чорного моря. Згодом повідомили, що у Миколаївській та Одеській області спрацювала ППО.