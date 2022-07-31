На Юге ВСУ ликвидировали 2 вражеских гаубицы "Мста-Б", "Град", склады и более 30 оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов на Юге. За сутки 30 июля они испепелили вражеские склады боеприпасов, 30 захватчиков и кучу их техники.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой силами обороны. россияне продолжают боевые действия на занятом рубеже обороны. Оккупанты сосредоточены на тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударах.

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оккупанты потеряли еще 2 склада БК на Юге

Украинская авиация 30 июля нанесла шесть результативных ударов по позициям россиян.

Трижды бойцы ВСУ атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопление вражеской силы и техники в Бериславском районе.

Еще трижды пары вертолетов ударили по опорным пунктам оккупантов в Херсонском и Николаевском районах.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения также значительно сократили силы и запасы врага. Подтвержденные потери за сутки составляют:

33 оккупанта,

2 гаубицы "Мста-Б",

реактивная система залпового огня "Град",

противотанковый ракетный комплекс,

3 единицы бронированной и автомобильной техники,

2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Окончательные потери захватчиков уточняют.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Общие потери россиян в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине российская захватническая армия несет колоссальные потери. По состоянию на утро 30 июля украинские защитники уже ликвидировали 40,67 тысячи оккупантов.

Кроме этого, россия теряет уйму своей техники, которая иногда стоит по несколько миллионов долларов за единицу. В частности, бойцы ВСУ уже испепелили:

1759 танков,

3995 боевых бронированных машин,

906 артиллерийских систем,

258 реактивных систем залпового огня,

117 средств противовоздушной обороны,

222 самолета,

190 вертолетов,

733 беспилотника оперативно-тактического уровня,

174 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

2889 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

78 единиц специальной техники.

Следует заметить, что эти данные – приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Так что россия могла потерять гораздо больше.

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