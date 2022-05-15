На Юге ВСУ ликвидируют оккупантов и их технику
Таким образом, Вооруженные Силы Украины ежедневно делают нашу страну ближе к Победе. В частности, ВСУ уничтожают противника и на Юге Украины.
Главное На Львовщине слышали взрывы, украинские военные сбили вражеский самолет: основное за 81 день войны
Так, эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения и авиацией Воздушных сил Украины уничтожено:
- 20 рашистов
- 3 склада вражеских боеприпасов в разных областях
- бронированную и автомобильную технику
- самоходную артиллерийскую установку
Какая ситуация на Юге
В то же время в ведомстве отметили, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий, совершенствует инженерное обустройство своих позиций. Русские настолько сильно хотят закрепиться, что применяют железобетонные конструкции. Однако активных наступательных действий в областях не ведет. Из последних – по Николаевщине нанесен ракетный удар.
При этом в Черном море продолжает находиться 2 корабля – носители крылатых ракет и 5 больших десантных кораблей. Психологическое давление и угроза ракетных ударов с моря актуальность не теряют.
Кроме того, ОК "Юг" напомнило, что в Одесской области штормовая погода вынесла на поверхность и приблизила к берегу вражескую морскую мину. Она будет обезврежена специалистами подрывной команды.
Однако это еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод. Южные побережья сегодня – это не зоны отдыха, а линия защиты от врага, а значит и зона опасности,
– предостерегли в сообщении.
Последние данные о потерях врага
- По состоянию на 14 мая оккупанты потеряли 27 200 военных, а также 1218 танков, 551 артиллерийскую систему, 88 ПВО, 200 самолетов и многие другие техники.
- 14 мая наши бойцы опубликовали видео, на котором заметно, как грандиозно ВСУ разгромили войска России на переправе возле Белогоровки на Луганщине. То есть россияне все никак не могут организовать переправу своих сил через Северский Донец в Луганской области.
- На 80 день войны наши бойцы отбили 9 атак врага на Востоке. Они уничтожили до 80 оккупантов, 3 танка, 2 БТР, а также минометы и артиллерию.
- Воздушные силы ВСУ сбили очередной истребитель российских оккупантов. Он уже 201 на счету у наших бойцов.
- Кроме того, известно, что тела российских военных Украина хранится в вагонах-рефрижераторах. В частности, речь идет о телах тех оккупантов, которые собрали после боев в Киевской и Черниговской областях.
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