ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов на Юге: ликвидированы почти 50 россиян и 14 машин
Источник:ОК "Юг"
Воины Вооруженных Сил Украины уничтожили состав боеприпасов оккупантов на Юге. Также там удалось ликвидировать около полусотни российских военных и 14 единиц их военной техники.
В ответ враги в Херсонской области целые сутки пытались улучшить тактическое положение. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за 27 апреля.
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Где именно были атакованы точки россиян
Вражеские склады боеприпасов уничтожили двойным попаданием. Эти расположения русской армии были в районе Молодецкого и Великой Александровки.
Оккупанты целый день пытались продвинуться в сторону Николаева. Именно это требовалось для улучшения положения, однако план россиян провалился.
В общей сложности Россия на Юге 27 апреля потеряла 49 военных. Среди 14 единиц техники были:
- 6 бронированных военных машин;
- три военных автомобиля;
- три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения;
- также ВСУ успешно уничтожали даже технику тыла.
Кроме этого, наши защитники смогли подстрелить российский беспилотник, который вел разведку. Это был ведущий "Орлан-10".
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Какова была ситуация на Востоке
27 апреля враг продолжил активное наступление в восточных областях Украины. Особенно "жарко" в этот день было по-прежнему в зоне Операции объединенных сил.
В течение суток российские оккупанты в целом совершили 6 атак на Донецком и Луганском направлениях. Однако наши защитники справились со всеми попытками врага продвинуться.
Там ВСУ за сутки ликвидировали:
- 5 танков;
- артиллерийскую систему;
- боевую бронированную машину;
- автомобиль;
- зенитную установку;
- три "Орлана-10";
- 21 единицу бронированной техники.
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