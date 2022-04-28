ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов на Юге: ликвидированы почти 50 россиян и 14 машин

28 апреля 2022 , 02:11
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Источник:

ОК "Юг"

Воины Вооруженных Сил Украины уничтожили состав боеприпасов оккупантов на Юге. Также там удалось ликвидировать около полусотни российских военных и 14 единиц их военной техники.

В ответ враги в Херсонской области целые сутки пытались улучшить тактическое положение. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за 27 апреля.

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Где именно были атакованы точки россиян

Вражеские склады боеприпасов уничтожили двойным попаданием. Эти расположения русской армии были в районе Молодецкого и Великой Александровки.

Оккупанты целый день пытались продвинуться в сторону Николаева. Именно это требовалось для улучшения положения, однако план россиян провалился.

В общей сложности Россия на Юге 27 апреля потеряла 49 военных. Среди 14 единиц техники были:

  • 6 бронированных военных машин;
  • три военных автомобиля;
  • три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения;
  • также ВСУ успешно уничтожали даже технику тыла.

Кроме этого, наши защитники смогли подстрелить российский беспилотник, который вел разведку. Это был ведущий "Орлан-10".

Больше о ситуации на Юге в этот день: смотрите видео

Какова была ситуация на Востоке

27 апреля враг продолжил активное наступление в восточных областях Украины. Особенно "жарко" в этот день было по-прежнему в зоне Операции объединенных сил.

В течение суток российские оккупанты в целом совершили 6 атак на Донецком и Луганском направлениях. Однако наши защитники справились со всеми попытками врага продвинуться.

Там ВСУ за сутки ликвидировали:

  • 5 танков;
  • артиллерийскую систему;
  • боевую бронированную машину;
  • автомобиль;
  • зенитную установку;
  • три "Орлана-10";
  • 21 единицу бронированной техники.

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Автор: Олександр Марчак