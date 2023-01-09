Хотя только 4 месяца назад мы преодолели отметку в 3 миллиона. Еще раньше ютуб 24 Канала получил "золотую кнопку". Все благодаря доверию читателей, ежедневно просматривающих десятки видео на нашем ютубе.

Важно Сотни разговоров, и все – о войне: над чем команда 24 Канала работала в 2022 году

И вот уже в начале января 2023 года нам удалось завоевать симпатию 4 миллионов пользователей.

Отметим, что 24 канал является самым популярным каналом среди украинских СМИ на YouTube. Наша редакция круглосуточно работает для того, чтобы оперативно и качественно информировать наших читателей, в частности, о самом главном – ситуации на фронте.



На ютуб 24 Канала подписалось уже 4 миллиона пользователей / Скриншот

И мы не собираемся останавливаться. Ежедневно нас смотрят более 50 миллионов пользователей. За это мы не можем не поблагодарить наших читателей. Днем и ночью журналисты 24 канала работают над тем, чтобы вы первыми узнали актуальную информацию о ситуации в Украине и мире.

Каждый день на ютубе 24 Канала проходят разнообразные стри с политиками, военными экспертами, международными обозревателями и другими гостями. Ведущие рассказывают о самых актуальных новостях даже во время массированных ракетных атак – запускают стремы с укрытий.

Спасибо читателям за доверие

Свой канал на ютубе мы создали еще 5 февраля 2006 года Однако тогда ставки на него никто не делал. Сам ютуб поначалу являлся лишь платформой, где можно хранить материалы журналистов.

Впрочем, с момента основания до 2015 года нам удалось привлечь 100 тысяч подписчиков и получить "серебряную кнопку". В первую очередь – благодаря узнаваемости телевизионного 24 Канала.

А полтора года назад – в августе 2021 – коллектив 24 Канала получил "золотую кнопку". А свой первый миллион подписчиков мы получили 6 июля 2021 года.

Спасибо, что доверяете и выбираете наш контент! Редакция 24 канала проверяет всю информацию и сообщает только правду своей аудитории. А тех, кто еще почему-то не с нами, приглашаем присоединиться к нашему аккаунту на ютуби по этой ссылке.

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