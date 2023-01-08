Если быть честными, в 2022 году мы планировали совсем другие проекты, планировали больше работать на социальные, политические и общественные темы. Но все планы изменила полномасштабная российская война – она разрушила планы всех украинцев, и наши тоже. Пришлось свыкаться с новой реальностью и строить новые планы. Так что вся наша работа была связана именно с этой темой. О главных итогах 24 Канала за прошлый год читайте дальше.

Обратите внимание В укрытии или без света – но всегда с нашими читателями: как команда 24 канала пережила 2022 год

Украинское Рождество

2022 год мы начали небольшим, но важным проектом под названием "Украинское Рождество", в рамках которого мы рассказывали о традициях празднования одного из самых любимых и семейных праздников украинцев как в Украине, так и за рубежом.

В рамках этого проекта вышло 11 материалов, где мы рассказали о древнейших украинских традициях празднования Рождества: об обычаях гуцулов, праздновании во времена СССР, о праздновании Рождества украинской диаспорой и даже полярниках в Антарктиде. Также мы рассказывали о Рождестве в оккупированном Крыму, о "Щедрике" Леонтовича, который обожает весь мир, и поделились собственными традициями празднования.

Мы рассказали о настоящем украинском Рождестве в начале прошлого года, когда это еще не было массовым трендом. А уже в конце 2022-го миллионы украинцев интересовались традициями празднований, кто-то вообще впервые отмечал Рождество семьей. И даже несмотря на дискуссии о дате празднования, этот праздник чуть ли не впервые за столько времени приобрел величественный духовный смысл.

24 февраля и 24 Канал: как изменилась наша работа

В материале о том, как наша команда пережила 2022 год, мы уже рассказывали о волне тревожных новостей до вторжения, о собственных волнениях в то время и о роковом утре 24 февраля.

Однако, несмотря ни на что, мы продолжали работать. Но главной задачей всех журналистов Украины, в том числе нашей редакции, стала борьба с враждебной пропагандой, ведь Россия ведет против нас и информационную войну, распространяя дезинформацию, фейки, манипуляции и проводя информационно-психологические операции.

С начала вторжения мы неоднократно разоблачали страну-агрессора на лжи, высмеивали их циничные заявления и напрасные угрозы и запугивания. Наша работа настолько не понравилась роскомнадзору, что нас внесли в перечень заблокированных в России сайтов, что однозначно является одной из самых высоких форм похвалы для нас и стимулом работать дальше и делать больше.

И мы работали не только над новостями. Осенью 2021 года мы запустили большой проект Интервью24 под лозунгом "разговоры, изменяющие страну к лучшему". Этот лозунг приобрел новые значения, ведь мы начали говорить на самые разные темы – поддержке Украины от США, обороне Киева, благотворительности и волонтерстве, кибервойне. То есть, мы охватили самый разнообразный спектр тем, связанных с войной.

16 февраля, всего за неделю до начала вторжения, наша главная редактор Анастасия Зазуляк записала интервью с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Тогда мы пообщались с ней во Львове, куда переехали американские дипломаты, как и большинство посольств из-за угрозы вторжения. Именно об этой угрозе мы тогда и разговаривали. А вот через месяц, к сожалению, мы уже говорили с Кристиной Квин о войне, которую развязала Россия.

В начале апреля в рамках проекта Интервью24 мы поговорили с Анной из Мариуполя, которой вместе с семьей удалось вырваться из блокады и приехать во Львов. После этого разговора мы начали работать в этом направлении и на сайте появлялись истории людей из Каховки, Херсона и Мелитополя, мы рассказывали истории людей, переживших блокаду Мариуполя и российские фильтрации.

Лучшее признание: 24 Канал заблокирован в России

1 марта 2022 года роскомнадзор расширил перечень запрещенных в России сайтов, добавив туда ряд украинских СМИ, среди которых и наш 24 Канал. По мнению всей нашей команды, это лучшая награда и показатель того, что мы все делаем правильно, ведь враг нас боится. Боится правды.

Когда Россия решила нас заблокировать на своей территории, там даже не подозревали, насколько они ободрили нашу команду в то время, когда мы работали сверхурочно и без выходных. Это был дополнительный стимул работать и дальше.



Россия заблокировала наш сайт на своей территории / Скриншот 24 Канала

Поддержка защитников Мариуполя

Весной внимание Украины и мира было приковано к Мариуполю – россияне уничтожали город, а его защитники, оказавшиеся в окружении, защищали завод "Азовсталь" под мощными бомбардировками врага.

В конце апреля и начале мая было все больше призывов спасти наших воинов, и наша команда не могла остаться в стороне. Так начался проект Спасти защитников Мариуполя Первым материалом цикла стало обращение жены командира полка защитников Мариуполя Дениса "Редиса" Прокопенко – Екатерины.

За неделю мы опубликовали еще 8 материалов, которые на нашем сайте просмотрели более 300 тысяч раз люди из разных стран мира, что было особенно важным, ведь мы не только напоминали о наших воинах, но и призывали найти решение для их освобождения.

Кроме того, на сайте за считанные дни до начала операции по эвакуации наших воинов из "Азовстали" вышло интервью шеф-редактора сайта Наталии Боднар с заместителем командира полка защитников Мариуполя Святославом "Калиной" Паламарем. Воин беседовал с нами прямо с территории завода, который россияне продолжали беспощадно бомбить.

Интервью со Святославом Паламарем: смотрите видео

После того, как защитники Мариуполя оказались в плену, мы продолжали напоминать о них вам – нашим читателям. В течение лета вышло несколько больших интервью с родственниками защитников "Азовстали". В частности, после теракта в Еленовке на нашем сайте вышло интервью с Анной Науменко – невестой командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова и с Екатериной Прокопенко – женой командира полка "Азов" Дениса Прокопенко.

Кроме того, в июле мы опубликовали интервью с бойцом с позывным "Барсик" о том, как украинским воинам удалось попасть на "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, забрать тяжелораненых и доставить нашим воинам еду и боеприпасы. Боец поделился воспоминаниями о планировании и ходе этой рискованной операции.

Если мы уже упомянули о рискованных операциях в Мариуполе, то стоит еще упомянуть несколько наших разговоров с воинами, которых удалось эвакуировать из "Азовстали" во время блокады города и безжалостных вражеских обстрелов. К примеру, мы пообщались:

с артиллеристом Александром, который получил сложные ранения и его эвакуировали вертолетом, который после вылета из Мариуполя подбили россияне. Однако наши пилоты справились и раненые бойцы попали на подконтрольную Украине территорию;

с добровольцем Михаилом, который прилетел на вертолете в заблокированный Мариуполь, а после ранения так же был эвакуирован;

с 21-летним воином Владом, которого удалось эвакуировать первым рейсом из "Азовстали" еще в марте 2022 года

После успешного обмена в сентябре 2022 года на нашем сайте вышло 3 интервью с теми, кого удалось вызволить из российского плена. Правда, разговоры мы записывали уже в ноябре – мы не тревожили наших героев после их возвращения. Так, на сайте вышли разговоры с освобожденными из плена парамедиком Викторией Обидиной, Героем Украины и командиром роты полка защитников Мариуполя Львом Пашко да добровольцем Александром.

Не обошли своим вниманием мы и тех воинов, которые защищают наше государство на разных направлениях фронта. На сайте мы опубликовали десятки разговоров с военнослужащими.

В августе вышло интервью с бывшим политзаключенным, режиссером и воином Олегом Сенцовым о боевом духе украинцев и деоккупации Крыма.

В сентябре мы опубликовали интервью с представителем спецподразделения Kraken Константином Немичевым о роли подразделения в освобождении Харьковщины, издевательствах и запугиваниях оккупантами людей на временно захваченных территориях.

В ноябре мы смогли поговорить со снайпером Станиславом о боях за Бахмут и тактике "вагнеровцев".

Разговоры с влиятельными иностранными спикерами

Также мы начали работать с иностранными спикерами и на нашем сайте вышли разговоры с американскими военными, политиками и экспертами по теме войны в Украине, в рамках которых мы говорили о позиции США, поддержке нашего государства и будущем Украины и России после нашей победы в войне.

Осенью у нас вышел ряд разговоров с американскими экспертами, чиновниками, военными об оружии, войне, поддержке нашего государства, ходе войны и ее финале.

В частности, мы говорили с бывшим командующим войсками США в Европе, ветераном войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенантом в отставке Беном Ходжесом, с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом, специальным агентом военной контрразведки США в отставке Дэвидом Дабатто, сотрудницей американского Института изучения войны Наталией Бугаевой и другими.

Сотрудничество с Министерствами

В прошлом году мы начали работать над некоторыми материалами совместно с украинскими министерствами, в частности, с МИД. В рамках сотрудничества мы опубликовали 2 материала о важных темах, на которые мы часто не обращаем внимания.

Первый материал был приурочен к турне министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по Африке – впервые украинский дипломат посетил этот континент. Правда, турне прервалось из-за первого массированного ракетного обстрела Украины, но все же это знаковое событие для украинских отношений со странами Африки. Так что в большом материале мы говорили об отношениях Украины и Африки и значении турне Кулебы.

Во втором материале мы рассказывали о развитии отношений Украины с Азией и Азиатской программе Украины. Тогда мы проанализировали перспективы Украины в Азии и подытожили результаты визита Дмитрия Кулебы на саммит АСЕАН в Камбодже. Нашу страну на такой саммит пригласили впервые.

В конце года мы опубликовали материал об итогах украинской дипломатии. Это очень важное направление, ведь именно дипломаты ведут переговоры по предоставлению тех или иных видов оружия от партнеров для нашего государства.

Также мы работали над темами Министерства цифровой трансформации. В марте на нашем сайте вышел разговор с руководителем по развитию электронных услуг в Минцифре Мстиславом Баником, в которой мы говорили о кибервойне, Дие и Starlink, который только приобретал популярность в Украине. В декабре мы пообщались еще раз и в этот раз говорили об итогах работы Дии и планах на 2023 год.

СВОИ: Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

Крупнейшим проектом нашей команды в прошлом году стали СВОИ – истории людей, чьи дома забрала война. Первый сезон проекта стартовал в апреле – тогда мы рассказали 10 историй людей, пострадавших от российской войны или потерявших свой дом.

Но потом мы решили, что еще можно многое рассказать о наших людях. Таким образом, СВОИ вернулись, правда, с несколько иными акцентами – мы не только говорили о том, как люди теряли дом и убегали от войны, но и о том, как строили новую жизнь, осваивались в новом городе и какие планы имеют на время, когда Украина победит в войне

Всего за 2 сезона проекта мы рассказали 82 истории из 9 областей и более 20 городов и сел Украины. Нашими героями стали люди, истории которых поражают:

врач, которого за укрывательство в Мариуполе украинских военных хотели расстрелять, но он вырвался;

женщина, муж которой попал в плен, а она потеряла весь бизнес и начала все сначала на Западе;

мама, которая с двумя маленькими детьми месяц жила в метро Харькова, а затем несколько дней ехала во Львов;

девушка, переехавшая из Донбасса на Прикарпатье и там нашедшая свою судьбу, вышла замуж;

студент, у которого россияне дважды отбирали дом – в Крыму и Херсоне.

82 истории наших героев собрали более 2,2 миллионов просмотров. Еще 34 истории были опубликованы в формате видео на нашем канале в YouTube – там их просмотрели суммарно более 550 тысяч раз.

"Украинская вечеринка в Британии" и разговоры с конкурсантами Евровидения

Несмотря на полномасштабную войну, мы не обходили вниманием проекты на культурную тематику, особенно когда речь идет о международных конкурсах, где представлена Украина и есть еще одна возможность рассказать на весь мир о том, что делает страна-террорист с нашим государством.

В 2022 году, несмотря на полномасштабную войну, наш сайт получил онлайн-аккредитацию на песенный конкурс Евровидения в Турине. Нам удалось пообщаться с представителями других стран, в частности, поговорить о поддержке Украины и позиции Европы относительно войны в Украине. На нашем сайте вышли разговоры с представителями Финляндии – группой The Rasmus, Литвы – Моникой Лю и Латвии – группой Citi Zēni.

В декабре накануне национального отбора на сайте стартовал проект "На украинскую вечеринку в Британию", ведь Украина выбирала представителя на домашний конкурс Евровидения – то есть тот, который и проводит, однако, как известно, он пройдет в Ливерпуле в мае 2023 года. В рамках этого проекта мы пообщались с 9 из 10 участниками отбора на Евровидение.

Работа на иностранную аудиторию

С началом полномасштабного российского вторжения для украинцев стало важно работать на иностранную аудиторию, чтобы рассказывать с первых уст о событиях в государстве. Наша команда также присоединилась к этому и именно так появилась англоязычная версия сайта, где мы рассказываем о самом важном, что должен услышать мир.

Также в начале вторжения мы публиковали на нашем канале в ютубе видео на английском и испанском языках, чтобы мир увидел, что принесла с собой Россия на нашу землю. В частности, наибольшее количество просмотров среди англоязычных видео собрали кадры с поддержкой нашего государства во всем мире.

Как мир поддерживает Украину: смотрите видео

Помощь военным и сборы

С началом войны многие члены нашей команды стали волонтерами – для кого-то это неотделимая часть жизни, а кто-то становился волонтером или волонтеркой, когда появлялась потребность.

В прошлом году мы открыли не один сбор для разных бригад наших воинов, которые мы с вашей помощью смогли закрыть. Кроме того, мы возобновили работу нашего Благотворительного фонда 24. По ссылке вы сможете найти информацию об актуальных сборах и отчетах за все проведённые ранее.

В частности, мы вместе с вами смогли собрать на автомобили для 80 батальона 54-й бригады, 24-й бригады и 125-й бригады. Также собрали на несколько дронов для разных бригад и на днях совместными усилиями закрыли масштабный сбор на 7 дронов для 24 бригады в размере 854 тысяч гривен.



А еще мы передавали "привет" врагам / Фото 24-й бригады

Будничное и не очень: 24 Канал в информационной борьбе

В этом материале мы не могли охватить все, что мы делали в этом году, ведь сотни людей 365 дней работали в бешеном темпе. Нашим ежедневным делом стало противодействие российской пропаганде – мы высмеивали пропагандистов и их абсурдные фейки, показывали ту российскую реальность, о которой в России не очень-то хотят говорить, и каждый день информировали вас о самых важных событиях в Украине и мире.

На нашем сайте вышло немало статей, интервью, фоторепортажей, тысячи новостей и других материалов. Все это результат работы всех членов нашей команды.

Наши достижения в цифрах

За прошлый год мы опубликовали более 150 тысяч новостей и материалов, собрали около 1 миллиарда просмотров, а наш сайт посетили около 130 миллионов уникальных пользователей.

Наша страница в фейсбуке стала самой большой среди СМИ по количестве охватов в соцсети – более 80 миллионов. Также канал 24 Канала в ютубе является крупнейшим среди украинских СМИ и ежедневно нас смотрят более 50 миллионов пользователей.

И мы не собираемся останавливаться на этом. Мы будем продолжать нашу работу, будем бороться с пропагандой, готовить новые проекты. Ну и главное – будем писать о нашей победе. Будем много писать. Мы будем говорить об украинских флагах в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе, Донецке, Луганске, Северодонецке, Лисичанске, Ялте, Симферополе и Севастополе. Нас ждет еще много работы, но благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы будем продолжать изменять страну к лучшему.