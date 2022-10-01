На каком направлении Путин может возобновить наступление после мобилизации: ответ военного эксперта

Военный эксперт рассказал, где Владимир Путин может возобновить наступление. В частности, это может произойти после мобилизации.

Соответствующую информацию сообщил Олег Жданов 1 октября. По его словам, речь идет о наступлении на Востоке.

Читайте также Оккупанты неистово обстреливают Сумскую область: есть погибший и раненые

Жданов рассказал, откуда может наступать Путин

По словам военного эксперта, когда россияне наберут соответствующее количество мобилизованных, в частности, 500 тысяч к Новому году и проведут их подготовку и боевое согласование, то могут попытаться снова напасть на Украину. Однако речь идет только о попытке вторгнуться. Говорится прежде всего о попытке напасть снова на Сумы.

Жданов сказал, где Путин может возобновить наступление: смотрите видео

По данным Жданова, это случится, если к тому времени:

Украина не разгромит армию Путина в тех направлениях, где сейчас есть оккупанты;

Россия не капитулирует под давлением ВСУ.

Стоит вспомнить, что по состоянию на 1 октября Вооруженные Силы Украины подтвердили поднятие украинского флага в Лимане. По данным наших военных, бои еще ведутся.