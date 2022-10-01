Відповідну інформацію повідомив Олег Жданов 1 жовтня. За його словами, мовиться про наступ на Сході.

Читайте також Окупанти несамовито обстрілюють Сумщину: є загиблий і поранені

Жданов розповів, звідки може наступати Путін

За словами військового експерта, коли росіяни наберуть відповідну кількість мобілізованих, зокрема, 500 тисяч до Нового року та проведуть їхню підготовку та бойове злагодження, то можуть спробувати знову напасти на Україну. Проте мовиться тільки про спробу вторгнутися. Мовиться перш за все про спробу напасти знову на Суми.

Жданов сказав, де Путін може відновити наступ: дивіться відео

За даними Жданова, це трапиться, якщо до того часу:

Україна не розгромить армію Путіна на тих напрямках, де зараз є окупанти;

Росія не капітулює під натиском ЗСУ.

Варто пригадати, що станом на 1 жовтня Збройні Сили України підтвердили підняття українського прапора в Лимані. За даними наших військових, бої ще точаться.