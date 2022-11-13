Херсона там и близко не было: на карте России на сайте Кремля с оккупированных территорий только Крым

Оккупанты на временно захваченных территориях проводили свои жалкие псевдореферендумы, по фейковым результатам которых провозгласили аннексию сразу 4 украинских областей. Только вот сайт Кремля, очевидно, в этот абсурд не очень верит.

То есть даже Россия не верит в свои псевдореферендумы, а больше верит в ВСУ. Поэтому для того, чтобы нужно было меньше исправлять на карте, ее решили не менять. Такова карта России на официальном сайте Кремля, сообщает 24 канал.

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Что там с картой на сайте Кремля

Прежде всего разъясним один момент – и в Крыму, и в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях референдумы одинаково фальшивы и абсолютно незаконны. Просто в 2014 году Россия, будем откровенными, чувствовала себя в разы увереннее, чем сейчас. Об этом свидетельствует тот факт, что незаконно оккупированный Крым на карте России появился через считанные дни после объявления аннексии.

30 сентября в Кремле устроили помпезный праздник в честь объявления аннексии сразу 4 областей Украины, пока российская армия терпела поражение под Лиманом. Спустя почти полтора месяца в администрации диктатора Путина, новые оккупированные территории не внесли. И правильно сделали, а то пришлось бы теперь удалять с карты Херсон, а потом придется удалять и другие оккупированные территории. А так Кремлю нужно будет только забрать со своей карты Крым, как только Украина вернет все свои территории.



Пока что на карте России остается Крым / Скриншот

Главное о псевдореферендумах россиян

На фоне контрнаступления на Востоке, в рамках которого украинские воины почти полностью деоккупировали территории Харьковской области, оккупанты в панике начали готовить фейковые псевдореферендумы. "Голосование" длилось несколько дней, известно немало случаев, когда оккупанты под дулом автоматов заставляли жителей временно оккупированных территорий участвовать в этом фарсе.

Ожидаемо, что оккупанты нарисовали нужные им цифры. После чего в Кремле быстро подготовили целый спектакль с провозглашением аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ну, что же можем сказать. Лиман в Донецкой области сразу же "вышел из состава России", потому что его освободили 2 октября. Теперь "от России отсоединились" оккупированная часть Николаевщины, которую оккупанты провозгласили частью Херсонщины в составе России и собственно правобережье Херсонской области, включая административный центр. На очереди еще немало украинских городов и сел.

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