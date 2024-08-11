В Киевской и в ряде областей – воздушная тревога: враг атакует баллистикой

11 августа 2024, 08:55
Читати новину українською
Автор: Маргарита Волошина

Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 11 августа. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Россия массированно атакует "Шахедами": угроза продолжалась всю ночь

09:10, 11 августа

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас

08:40, 11 августа

Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления,
– сообщают Воздушные силы.