В Киевской и в ряде областей – воздушная тревога: враг атакует баллистикой
11 августа 2024, 08:55Читати новину українською
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявили утром 11 августа. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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