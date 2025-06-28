На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО

Россия продолжает терроризировать Украину. Вечером 28 июня враг атаковал Киевскую область.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно об атаке на Киевскую область

Россия продолжает атаковать мирные города Украины ударными БпЛА. Вечером 28 июня под ударов очередной раз оказалась Киевская область.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

В ОВА также призвали ни в коем случае не фотографировать и не снимать работу защитников неба и позаботиться о своей безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметили в ОВА.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, ранее была информация о взрывах в Харькове. Город и область также атаковали российские БпЛА.