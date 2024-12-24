Ночью 24 декабря на Киевщине зафиксировали вражеские БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военные администрацию.

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Работают силы ПВО

В Киевской областной военной администрации предупредили о том, что на территории области зафиксировали вражеские беспилотные летательные аппараты. Также отметили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, там также призвали ни в коем случае не пренебрегать правилами безопасности. Во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать безопасностью.

Кроме этого, взрывы также раздавались и в Запорожье. Сейчас детали неизвестны, нужно дождаться официальной информации.

Россия атакует ударными дронами-камикадзе. Воздушную тревогу объявили и в Киеве.