Вночі 24 грудня на Київщині зафіксували ворожі БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військові адміністрацію.

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Працюють сили ППО

У Київській обласній військовій адміністрації попередили про те, що на території області зафіксували ворожі безпілотні літальні апарати. Також зазначили, що у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, там також закликали ні в якому разі не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати безпекою.

Крім цього, вибухи також лунали і в Запоріжжі. Наразі деталі невідомі, потрібно дочекатись офіційної інформації.

Росія атакує ударними дронами-камікадзе. Повітряну тривогу оголосили і в Києві.