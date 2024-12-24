Ворог уже атакував Кривий Ріг. Близько 16-ї росіяни вгатили балістикою по житловому будинку – тоді, коли люди готувалися до святкової вечері. На жаль, є загиблий. На фото ДСНС можна бачити ялинку на завалах будинку.

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Що відомо про обстріл Запоріжжя на Святвечір

Про вибухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного о 23:02. До того Повітряні сили попереджали, що для Запорізької і Дніпропетровської областей є загроза застосування ворожих ударних БпЛА з південного напрямку.