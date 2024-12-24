Враг уже атаковал Кривой Рог. Около 16-ти россияне ударили баллистикой по жилому дому – тогда, когда люди готовились к праздничному ужину. К сожалению, есть погибший. На фото ГСЧС можно видеть елку на завалах дома.
Смотрите также Они работают, чтобы ваша елка сияла: Укрэнерго показало жуткие последствия российских атак
Что известно об обстреле Запорожья в канун Рождества
О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Суспильного в 23:02. До этого Воздушные силы предупреждали, что для Запорожской и Днепропетровской областей есть угроза применения вражеских ударных БПЛА с южного направления. Впоследствии ВС написали, что "Шахеды" непосредственно летят на Запорожье.
Запорожье! Внимание! Находитесь в укрытиях! В вашем направлении несколько вражеских ударных БПЛА с запада!
– такое сообщение появилось в телеграм-канале Воздушных сил в 23:15.
Мониторинговые каналы приводят данные, что дронов может быть 4.
Глава ОВА Иван Федоров пока не писал о возможных последствиях удара по Запорожью вечером 24 декабря.
Где сейчас тревога: интерактивная карта
Пока люди должны колядовать, лакомиться кутьей и пампушками, россияне постоянно кошмарят украинцев беспилотниками. В ряде областей тревогу то отменяют, то дают снова. БПЛА очень активны в воздушном пространстве нашего государства.