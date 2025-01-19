На Киевщине работает ППО

В Киевской области днем 19 января объявили воздушную тревогу. Работают Силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о взрывах на Киевщине 19 января

Около 12:00 в Киевской области объявили тревогу. Воздушные силы предупредили о вражеских БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. Через 20 минут написали, что российские беспилотники в районе Березани, курс юго-западный.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– заявили в ОВА в 12:36.

Также призвали находиться в укрытии до отбоя воздушной тревоги.

О 12:49 Воздушные силы сообщили, что БПЛА на Киевщине в районе Обухова. Курсом на Васильков.

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