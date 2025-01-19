Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Враг в очередной раз атаковал "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей уничтожено

Куда направляются вражеские БпЛА

12:39, 19 января На Киевщине работает ППО.

12:20, 19 января Несколько групп ударных БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей. Курсом на Золотоношский район Черкасской области.

БПЛА на Киевщине в районе Березани. Курс юго-западный.

Через Черниговскую область (район Батурина) курсом на Киевщину.

Новые группы на севере Черниговщины.

12:00, 19 января БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

11:51, 19 января Новые группы ударных БПЛА заходят на Сумщину.