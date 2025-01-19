Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда направляются вражеские БпЛА
12:39, 19 января
На Киевщине работает ППО.
12:20, 19 января
- Несколько групп ударных БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей. Курсом на Золотоношский район Черкасской области.
- БПЛА на Киевщине в районе Березани. Курс юго-западный.
- Через Черниговскую область (район Батурина) курсом на Киевщину.
- Новые группы на севере Черниговщины.
12:00, 19 января
БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
11:51, 19 января
Новые группы ударных БПЛА заходят на Сумщину.
11:38, 19 января
- Несколько групп ударных БПЛА через Сумщину в направлении Черниговщины и Полтавщины.
- БПЛА на юге Черниговской области. Курс юго-западный.