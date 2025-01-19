Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди прямують ворожі БпЛА
12:39, 19 січня
На Київщині працює ППО.
12:20, 19 січня
- Декілька груп ударних БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей. Курсом на Золотоніський район Черкащини.
- БпЛА на Київщині в районі Березані. Курс південно-західний.
- Через Чернігівщину (район Батурина) курсом на Київщину.
- Нові групи на півночі Чернігівщини.
12:00, 19 січня
БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
11:51, 19 січня
Нові групи ударних БпЛА заходять на Сумщину.
11:38, 19 січня
- Кілька груп ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
- БпЛА на півдні Чернігівщини. Курс південно-західний.