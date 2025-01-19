Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди прямують ворожі БпЛА

12:39, 19 січня На Київщині працює ППО.

12:20, 19 січня Декілька груп ударних БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей. Курсом на Золотоніський район Черкащини.

БпЛА на Київщині в районі Березані. Курс південно-західний.

Через Чернігівщину (район Батурина) курсом на Київщину.

Нові групи на півночі Чернігівщини.

12:00, 19 січня БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

11:51, 19 січня Нові групи ударних БпЛА заходять на Сумщину.