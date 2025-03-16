На Киевщине работает ППО

Россия атакует Украину "Шахедами". Враг запустил беспилотники-камикадзе рано вечером 15 марта, атака продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА. Будьте в укрытиях и позаботьтесь о безопасности!

Смотрите также Тревога в Киеве и в большинстве областей: где существует угроза применения "Шахедов"

Что известно о работе ПВО на Киевщине ночью 16 марта

Сообщение КОВА, как и всегда, не содержит деталей.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– сказано в нем.

Пока нет данных о возможных попаданиях на Киевщине.

Перед тем мониторинговые каналы писали, что в области есть один "Шахед". По их данным, сбивание могли слышать и в Киеве.

Воздушные силы приводили данные о движении БПЛА через Киевскую область в сторону разных областей, но в 01:09 информировали, что дрон взял курс на Киев. На момент публикации новости сирены в столице не звучали.

Где сейчас тревога в Украине: карта

Где еще были взрывы

Вечером Россия ударила "Шахедом" по Чернигову. Разрушены два этажа в многоэтажке. К счастью, спасателям удалось добраться до заваленных квартир и помочь людям.

Также громко было в Одесской области. Напомним, на днях была массированная атака на Одессу и область, когда враг обесточил Черноморск.