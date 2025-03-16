На Киевщине работает ППО
- Россия атакует Украину беспилотниками-камикадзе, В частности в Киевской области работает ПВО.
- Ранее взрывы слышали в других областях.
Россия атакует Украину "Шахедами". Враг запустил беспилотники-камикадзе рано вечером 15 марта, атака продолжается.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА. Будьте в укрытиях и позаботьтесь о безопасности!
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Что известно о работе ПВО на Киевщине ночью 16 марта
Сообщение КОВА, как и всегда, не содержит деталей.
Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– сказано в нем.
Пока нет данных о возможных попаданиях на Киевщине.
Перед тем мониторинговые каналы писали, что в области есть один "Шахед". По их данным, сбивание могли слышать и в Киеве.
Воздушные силы приводили данные о движении БПЛА через Киевскую область в сторону разных областей, но в 01:09 информировали, что дрон взял курс на Киев. На момент публикации новости сирены в столице не звучали.
Где сейчас тревога в Украине: карта
Где еще были взрывы
Вечером Россия ударила "Шахедом" по Чернигову. Разрушены два этажа в многоэтажке. К счастью, спасателям удалось добраться до заваленных квартир и помочь людям.
Также громко было в Одесской области. Напомним, на днях была массированная атака на Одессу и область, когда враг обесточил Черноморск.