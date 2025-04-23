В Киевской области работает ПВО
- На Киевщине в ночь на 23 апреля прогремели взрывы из-за атаки "Шахедами", работает ПВО.
- Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В ночь на 23 апреля в Киевской области прогремели взрывы. Россия атакует "Шахедами". По враждебным целям работают защитники неба.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Взрывы на Киевщине сегодня
В воздушном пространстве Киевщины зафиксировали вражеские беспилотники.
Силы ПВО работают по целям,
– заявили в ОВА.
Также призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Важно! Придерживайтесь информационной тишины, – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Заметим, Воздушные силы в 00:49 предупреждали, что несколько групп ударных БПЛА на границе Полтавской и Черкасской областей. Вектор движения на Киевщину.
Уже в 01:09 написали, что несколько групп вражеских беспилотников в направлении Броваров/Киева.