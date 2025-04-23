Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Вибухи на Київщині сьогодні
У повітряному просторі Київщини зафіксували ворожі безпілотники.
Сили ППО працюють по цілях,
– заявили в ОВА.
Також закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Важливо! Дотримуйтеся інформаційної тиші, – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Зауважимо, Повітряні сили о 00:49 попереджали, що декілька груп ударних БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей. Вектор руху на Київщину.
Уже о 01:09 написали, що декілька груп ворожих безпілотників у напрямку Броварів/Києва.