Об этом сообщила ОВА в телеграме. Воздушная тревога продолжается, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии, призывает 24 Канал.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.
На Киевщине работает ПВО
В 09:43 в ОВА написали, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА.
В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– призвали в ОВА.
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Заметим, что воздушная тревога в Киевской области продолжается уже 10 часов. В частности, ее объявили еще в полночь.