Про це повідомила ОВА в телеграмі. Повітряна тривога триває, тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті, закликає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі

На Київщині працює ППО

О 09:43 в ОВА написали, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликали в ОВА.

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Зауважимо, що повітряна тривога в Київській області триває вже 10 годин. Зокрема, її оголосили ще опівночі.