Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Взрывы в Киевской области

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Российские захватчики вечером 24 марта запустили по Украине ударные БПЛА.

Около 10 часов вечера в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА. Силы противовоздушной обороны работают по целям.

В Киевской ОВА попросили соблюдать информационную тишину. Там подчеркнули, что нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – добавили там.

По состоянию на 22:22 тревога в регионе все еще продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что сегодня под прицелом врага оказались также Черкассы. Так, вечером там по вражеским целям работали силы ПВО.