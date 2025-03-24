Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Вибухи у Київській області

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Російські загарбники ввечері 24 березня запустили по Україні ударні БпЛА.

Близько 10 години вечора в повітряному просторі Київщини було зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

В Київській ОВА попросили дотримуватися інформаційної тиші. Там підкреслили, що не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – додали там.

Станом на 22:22 тривога в регіоні все ще триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що сьогодні під прицілом ворога опинилися також Черкаси. Так, ввечері там по ворожих цілях працювали сили ППО.