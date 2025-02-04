Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Россияне атаковали Киевскую область

В 00:40 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали вражеские дроны, которые атаковали регион.

Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в восточной части Киевщины. БПЛА летели западным курсом. Кроме того, фиксировались дроны-камикадзе и в направлении Киева с севера и востока.

В 00:15 в Киевской ОВА подтвердили, что в воздушном пространстве региона фиксируются вражеские цели. Сейчас силы ПВО отражают российскую атаку.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– сообщили в ОВА.

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

В Киевской ОВА напомнили, что следует находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, ведь это может спасти жизнь. Кроме того, следует придерживаться информационной тишины. Не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Сейчас местные власти не сообщали о повреждениях в результате атаки, жертв или пострадавших. Вероятно, информация об этом появится после отбоя воздушной тревоги.